(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "C'è un dibattito in corso sull'uso dei social. Io, da padre e anche da medico, credo che andrebbero usati il più tardi possibile. Dovremmo dare meno accesso ai telefoni ai nostri figli e più accesso allo sport e alle attività di aggregazione, che promuovono il rispetto reciproco e il senso di appartenenza. Sono esperienze che permettono ai ragazzi di costruire legami positivi, acquisire fiducia in sé stessi e affrontare con maggiore serenità i cambiamenti legati alla loro età. Sono momenti di condivisione che consentono di avvicinarsi agli altri, di sperimentare la socialità, di imparare lo stare insieme". È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione del progetto "A New Mind", alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

L'ambiente digitale, ha aggiunto il ministro, "sicuramente apre a tutti, e particolarmente ai ragazzi, nuove opportunità di conoscenza e relazione, ma può esporli anche a situazioni di vulnerabilità. È necessario promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie e una maggiore attenzione ai rischi legati alla Rete". (ANSA).

