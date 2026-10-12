(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "In questi anni c'è stato un grande sforzo per sistemare, passo dopo passo, il quadro della sanità.

Sono stati stanziati dei fondi significativi e vorrei ricordarlo anche qui, visto che spesso veniamo accusati di aver fatto tagli che non ci sono: sono stati messi oltre 17 miliardi sul Fondo Sanitario Nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci intervenendo alla conferenza stampa organizzata in occasione della trentesima Giornata mondiale delle malattie reumatologiche al Senato.

Nello specifico, ha sottolineato il ministro, "siamo intervenuti per valorizzare il personale, con i contratti chiusi nei tempi e non in ritardo, come era avvenuto in precedenza. Abbiamo quindi investito sulla prevenzione, sugli screening, abbiamo aumentato le prestazioni in esenzione". Per Schillaci, "molto resta da fare però, lasciatemi dire, molto è stato fatto, grazie al lavoro congiunto con i parlamentari e con i territori". (ANSA).

