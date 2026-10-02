(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - "In questi quattro anni abbiamo compiuto passi avanti importanti, mettendo più risorse a disposizione della sanità, intervenendo su alcuni nodi strutturali del sistema", ma "restano sfide complesse, l'invecchiamento della popolazione, la non autosufficienza, la carenza di alcune figure professionali, le differenze territoriali, la necessità di garantire a tutti un accesso tempestivo e appropriato alle cure". Lo ha affermato Orazio Schillaci, ministro della Sanità, in un videomessaggio inviato al Festival nazionale dell'Economia civile in corso a Firenze.

"Sono sfide che richiedono risorse, ma anche capacità di programmazione e un utilizzo sempre più efficace di quelle disponibili", ha detto Schillaci, sottolineando come "con il nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa abbiamo puntato anche sull'appropriatezza, sulla trasparenza e sui percorsi di tutela per i cittadini. Investire in prevenzione, assistenza territoriale e appropriatezza vuol dire utilizzare meglio le risorse disponibili, contribuire a ridurre le diseguaglianze nell'accesso ai servizi". (ANSA).

