(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Quella dell'obesità è una sfida che va affrontata con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Oggi viene presentato l'Italian Barometer Obesity Report che racchiude i contributi di attori appartenenti a settori diversi ed è diventato negli anni uno strumento imprescindibile per chi come me, come noi, ha il compito di programmare politiche pubbliche e di farlo grazie anche all'analisi dei dati che permettono di misurare l'impatto delle politiche stesse, di correggere quello che non funziona, di implementare quelle che sono le azioni già messe in campo".

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante l'ottavo Italian Barometer Obesity Forum 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico sanitarie e legislative di intervento' al Senato. Durante l'evento l'impegno del Ministro Schillaci nel contrasto all'obesità e alle malattie croniche non trasmissibili ha ricevuto un formale riconoscimento con il conferimento del Premio Open Italy, istituito dall'Ibdo Foundation in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete.

Per il ministro "i grandi passi avanti compiuti negli ultimi anni nella cura dell'obesità oggi ci consentono di parlare di quello che già sta funzionando. Siamo la prima nazione al mondo, e lo ripeto anche qui, con un certo orgoglio ad avere approvato una legge dedicata all'obesità che ne riconosce la natura cronica, progressiva, recidivante e definisce i diritti, i percorsi, le responsabilità. È una legge di questa legislatura, è un provvedimento che ci pone veramente all'avanguardia".

Inoltre, ha aggiunto Schillaci "ho firmato recentemente il decreto istitutivo dell'Osservatorio Nazionale sull'obesità" e "stiamo predisponendo il Programma nazionale di prevenzione e cura dell'obesità, un documento che dà indicazioni chiare alle Regioni per far sì che gli obiettivi previsti dalla legge siano applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale".

Inoltre "vorrei ricordare che l'aggiornamento del Piano nazionale di cronicità include tre nuove patologie tra le quali proprio l'obesità, e questo è un ulteriore tassello per garantire equità di accesso alle cure". (ANSA).

