(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il museo dell'Istituto superiore di sanità, "ci ricorda l'importanza della ricerca, la necessità di dare risposte che siano fondate sulla scienza per preservare la salute dei cittadini. Un compito che, come istituzioni, stiamo portando avanti con impegno e rigore". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento all'inaugurazione del museo rinnovato dell'Istituto superiore di sanità a Roma.

Per Schillaci, si tratta "di un luogo che racconta una parte importante della storia della sanità pubblica italiana" ma che "dialoga soprattutto con il presente e con il futuro grazie alla capacità che ha di parlare ai giovani, alle scuole, di rappresentare un importante polo per la diffusione della cultura scientifica e di esserlo oggi ancor più, grazie all'ampliamento previsto, con questa riapertura, dell'offerta culturale e didattica".

"Particolarmente significativa", per Schillaci, la sezione dedicata all'amianto, "che cito per la sua novità, per la sua rilevanza e anche perché è stata realizzata con il contributo del ministero della Salute".

"In questo museo, si raccontano dunque i grandi traguardi raggiunti dalla scienza nel corso del tempo, ma si promuovono anche conoscenza del metodo scientifico e la cultura della prevenzione, con un linguaggio che sa sfruttare l'apporto delle nuove tecnologie, a dimostrazione di come l'innovazione può rivelarsi uno strumento prezioso per facilitare la fruizione museale e soprattutto per coinvolgere i più giovani, la cui attenzione è a volte difficile da catturare", ha concluso il ministro. (ANSA).

