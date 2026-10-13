"Oggi chiudiamo ufficialmente la gestione del caldo 2026, guardando al futuro. Abbiamo incrementato le risorse: nel prossimo biennio saranno dedicati 8 milioni di euro alla gestione del caldo. Implementiamo iniziative virtuose, grazie alla collaborazione con diverse realtà di enti locali e società scientifiche". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all'evento "Ondate di calore e salute - Rapporto estate 2026 e prospettive future". Le risorse, ha aggiunto, "ci serviranno per affrontare la sfida ambientale e sanitaria dei prossimi decenni".

"Sono convinto che anche quest'anno ci saranno i fondi per la sanità però non può sempre solo essere un problema di numero, conta anche come i fondi vengono investiti". Lo ha detto all'ANSA il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'evento "Ondate di calore e salute - Rapporto estate 2026 e prospettive future", in corso al ministero, rispondendo alle risorse previste nella prossima legge di bilancio.