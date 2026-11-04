(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Si valuterà per i bambini l'esenzione per il diabete di tipo 1 in fase preclinica e la fornitura gratuita dei dispositivi di monitoraggio della glicemia per i bambini individuati dallo screening. Lo ha affermato al question time il ministro della Salute, Orazio Schillaci, prendendo un "impegno" in tal senso.

Con la legge 130 del 2023, ha sottolimneato il ministro, " siamo stati la prima nazione al mondo a dotarsi di una legge per lo screening pediatrico del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il programma parte nella primavera del 2027. Riguarda i bambini tra i 5 e i 7 anni, con la chiamata abbinata a quella vaccinale, per non lasciare fuori nessuno". Appena l'Osservatorio nazionale, "con le evidenze specifiche, ci darà ulteriori elementi, avvieremo il procedimento per l'esenzione specifica. E qui prendo questo impegno.

Anche sui dispositivi - ha aggiunto - assumo un impegno esplicito: valuteremo la fornitura gratuita del monitoraggio della glicemia per i bambini dello screening. Perché individuare un bambino a rischio e poi lasciare alla famiglia il conto del controllo sarebbe un mezzo lavoro".

"Dietro ogni codice di esenzione c'è un bambino. E dietro ogni bambino, una famiglia che ha il diritto di non avere paura.

È per loro che questa legge esiste. Ed è per loro - ha concluso - che la porteremo fino in fondo". (ANSA).

