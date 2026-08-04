(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Migliorare la mobilità delle persone con sclerosi multipla attraverso tecnologie innovative e approcci riabilitativi sempre più personalizzati. È l'obiettivo dell'iniziativa 'Ricerca in movimento' dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) sostenuto da Intesa Sanpaolo e selezionata in collaborazione con la fondazione Cesvi.

La sclerosi multipla è una patologia cronica che può compromettere progressivamente la capacità di movimento, rendendo sempre più difficile camminare, mantenere l'equilibrio e svolgere le attività quotidiane. Per rispondere a questo bisogno, l'Aism ha avviato presso il Centro NeuroBtite di Genova, un nuovo laboratorio di mobilità e coordinazione che coinvolgerà 80 persone con sclerosi multipla per individuare i trattamenti riabilitativi più mirati ed efficaci nelle diverse fasi della malattia.

Ogni partecipante sarà sottoposto a tre momenti di valutazione, all'inizio del percorso e in due follow-up a quattro e otto mesi, per monitorare l'evoluzione delle difficoltà motorie e misurare l'efficacia degli interventi. A partire dai risultati della prima valutazione, i partecipanti seguiranno un percorso riabilitativo standard oppure un trattamento personalizzato costruito sulla base dei dati raccolti.

"L'obiettivo del progetto è comprendere sempre meglio come evolvono i disturbi della mobilità e individuare, grazie a tecnologie avanzate di analisi del movimento e di stimolazione cerebrale non invasiva, il percorso riabilitativo più adatto a ciascun paziente", spiega Giampaolo Brichetto, direttore del centro NeuroBrite.

I fondi raccolti contribuiranno a dotare il laboratorio di un pavimento sensorizzato per l'analisi biomeccanica del cammino e di un neuronavigatore per la stimolazione magnetica transcranica, rafforzando le attività di ricerca e di riabilitazione dedicate alle persone malate. Tutti possono partecipare alla raccolta fondi fino al 31 agosto con una donazione su forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. Anche la banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro, contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. (ANSA).

