(ANSA) - ROMA, 14 NOV - In Italia 6 oncologi su 10 sono 'malati' di burnout, l'esaurimento psico-fisico indotto dal lavoro, e per il 55% e' eccessivo il tempo dedicato alla burocrazia che toglie spazio ai pazienti: infatti, si dedicano almeno 6 ore la settimana al controllo e alla compilazione di documentazione burocratica, posta elettronica, cartelle cliniche o ad altre mansioni amministrative. Per il 54%, poi, è scarso l'accesso ai servizi di supporto psicologico ed il 64% lamenta minacce e aggressioni verbali. Queste le principali criticità che minacciano il benessere professionale dei medici oncologi.

E' quanto ha evidenziato un'indagine promossa dall'Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e dalla Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

Per migliorare queste situazioni di disagio sarebbero anche necessari una riduzione dei carichi di lavoro (82%) e maggiori riconoscimenti e valorizzazioni professionali (35%). I risultati dell'indagine sono stati presentati al Congresso nazionale Aiom, e si tratta solo della prima di una serie d'iniziative congiunte fra Aiom e Fiaso, che hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa. Il benessere degli operatori "rappresenta una componente essenziale per tutelare la qualità, la sicurezza e anche la sostenibilità dei servizi sanitari - sottolinea Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Nel complesso ambito dell'assistenza ai malati oncologici e del trattamento dei tumori, esistono diversi fattori che possono compromettere la qualità di vita e l'equilibrio psico-fisico dei lavoratori. I più frequenti sono l'intensità emotiva della relazione di cura, la crescente complessità dei percorsi diagnostico-terapeutici, i carichi assistenziali e le responsabilità organizzative". (ANSA).

