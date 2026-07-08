Quasi sette genitori di bambini malati di cancro su dieci raccontano di essersi sentiti soli durante il percorso di cura del proprio figlio. È uno dei principali risultati delle interviste qualitative realizzate da Peter Pan Odv nell'ambito del Primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale, promosso da Favo-Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. Anche per il 2026, Fondazione Lottomatica sarà al fianco dell'associazione, sostenendo un modello di intervento che si prefigge di umanizzare il percorso di cura.

"La diagnosi di un tumore pediatrico - commenta Roberto Mainiero, presidente Peter Pan Odv cambia profondamente la vita dell'intera famiglia. Accanto alla qualità delle cure è fondamentale costruire una rete capace di accompagnare i genitori anche nella loro quotidianità. È questo il modello che Peter Pan porta avanti da oltre trent'anni: una rete di persone e competenze nella quale professionisti, volontari, ospedali, istituzioni, Terzo Settore e imprese condividono una responsabilità comune, perché nessuna famiglia debba affrontare da sola il percorso di cura di un figlio. La collaborazione con Fondazione Lottomatica rafforza questa rete e ci permette di essere ancora più vicini alle famiglie".

Nel 2025 Peter Pan ODV ha accolto e accompagnato 151 famiglie, garantendo oltre 1.000 ore di supporto psicologico per adulti e bambini, più di 3.000 navette solidali, 123 attività educative, ricreative e di socializzazione e un accompagnamento personalizzato nell'accesso ai servizi, grazie al lavoro di oltre 240 volontari, che hanno dedicato complessivamente 21.644 ore di volontariato. (ANSA).

