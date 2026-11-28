BOLZANO. «Fate il test contro l'Hiv perché malattie e infezioni sessualmente trasmissibili, purtroppo, sono in aumento». Parte forte l'appello di Elke Maria Erne, primaria del reparto di Malattie infettive del San Maurizio, in occasione della Giornata contro l'Aids. «In Alto Adige - dice - sono 700 i pazienti sieropositivi a tutt'oggi in cura. Nel 2026 in Italia sono state registrate 2.220 nuove diagnosi di Hiv, di queste 12 in Alto Adige. Nel 2025 i casi erano stati 18 e nel 2024, 13». I pazienti seguiti a Bolzano sono soprattutto maschi con contagio avvenuto nel 100% dei casi per via sessuale. L'età media è di 39 anni. L'Aids non fa più paura perché l'infezione non è più letale ma è diventata malattia cronica gestibile con terapie antiretrovirali. «Chi segue una terapia efficace ha una carica virale non rilevabile nel sangue e non trasmette il virus. Tuttavia, continuano a verificarsi nuove infezioni».

Un'iniezione ogni due mesi

Da novembre 2022, l'ambulatorio di Malattie infettive dell'ospedale, offre terapie antiretrovirali a lunga azione, somministrate ogni due mesi attraverso un'iniezione intramuscolare. Attualmente, circa il 15% delle persone con Hiv seguite presso il centro usufruisce di questa opzione. «La terapia viene somministrata in ambulatorio - dice Erne - una modalità che alleggerisce la gestione quotidiana della terapia perché non si prendono più pillole». Così Sonia Moretto - infermiera all'ambulatorio di Malattie infettive: «Siamo punto di contatto, ascolto, siamo noi a somministrare le terapie ai pazienti ad organizzare le visite ed i controlli».

La Prep evita il contagio

L'ambulatorio dell'ospedale offre anche la pillola che evita il contagio, assunta da circa 100 persone. Si tratta della PrEP (profilassi pre esposizione) che impedisce al virus di riprodursi nel corpo ed evita l'infezione. Consiste nell'assunzione di compresse prima e dopo un evento a rischio, come rapporti sessuali senza preservativo o la condivisione di siringhe. La PrEP è usata da persone che non hanno l' Hiv, per non diventare sieropositive.

Sifilide: 304 casi nel 2026

Il calo dell'attenzione ha portato ad un aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili - riprende la primaria - come sifilide e gonorrea: «Per la sifilide siamo passati dai 184 casi del 2019 ai 251 nel 2024. Entro la fine di novembre di quest'anno ne sono stati rilevati già 304».«Succede - sottolinea Silvia Spertini, direttrice del Servizio aziendale di Igiene e Sanità pubblica - perché la minore percezione del rischio porta spesso a sottovalutare l'uso del preservativo e a non sottoporsi al test».

L'ambulatorio mobile

Fondamentale il test contro le diagnosi tardive che sono un problema «Molte persone scoprono l'infezione tardi, quando il sistema immunitario è già indebolito - spiega Erne - rendendo più complesso l'inizio delle cure. Per ridurne il numero sono fondamentali diagnosi e trattamento precoce ed è per questo che torna la campagna STOP HIV! con controlli rapidi e gratuiti anche contro la sifilide. Per entrambi i test è sufficiente una goccia di sangue e il risultato è disponibile in15-20 minuti. L'ambulatorio medico mobile della Croce Rossa - racconta Manuel Pallua, presidente del Comitato Cri della Provincia - offre test rapidi, gratuiti, anonimi e farà tappa a Bolzano, Merano e Brunico. Controlli dal primo al 3 dicembre dalle 10 alle 17 (1 dicembre: ponte Talvera (lato via San Quirino); 2 dicembre: Merano, corso Libertà (nei pressi di piazza della Rena); 3 dicembre: Brunico (piazza Municipio). All'iniziativa partecipano anche Centaurus Arcigay e Caritas con il Servizio Iris e Casa Emmaus.

Abbattere lo stigma

Arianna Miriam Fiumefreddo, responsabile del servizio check point di Centaurus Arcigay Alto Adige, sottolinea l'importanza della prevenzione e della lotta allo stigma. Per abbattere lo stigma sociale e superare paure e convinzioni sbagliate serve agire su due fronti: smontare la disinformazione attraverso la conoscenza diretta e cambiare il modo in cui parliamo e ci relazioniamo con gli altri. Lo stigma nasce quasi sempre dalla paura di ciò che non conosciamo o dal timore inconscio di riconoscere nell'altro le nostre stesse fragilità. Di conseguenza, la società crea etichette che isolano le persone e le portano spesso all'autostigma, cioè a interiorizzare i pregiudizi fino a vergognarsi e a rinunciare a chiedere aiuto. Pierpaolo Patrizi, responsabile del Servizio Iris dice che Caritas è presente in maniera forte con le persone che convivono con l'Hiv, così come nella prevenzione, con il Servizio Iris, Casa Emmaus e Binario 7.