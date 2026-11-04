Una camminata aperta a tutti per promuovere la salute, uno screening cardiometabolico gratuito e un confronto tra clinici, farmacisti, istituzioni e associazioni dei pazienti per delineare percorsi di cura personalizzati e vicini ai bisogni delle persone. Al congresso nazionale Sifo (Società italiana farmacologia ospedaliera), in programma dal 5 all'8 novembre al Centro Congressi La Nuvola di Roma, Novo Italia porta un programma di iniziative che unisce prevenzione e dialogo scientifico, con l'obiettivo di contribuire a migliorare la gestione delle malattie croniche, tra cui diabete e obesità.

Ad anticipare l'apertura ufficiale dei lavori scientifici del Congresso sarà la prima Sifo Walk, in programma giovedì 5 novembre alle ore 13.00 presso il Laghetto dell'Eur a Roma. La camminata, realizzata con il contributo non condizionante di Novo, nasce per diffondere una cultura della prevenzione e valorizzare l'attività fisica nella vita quotidiana. A guidare i partecipanti saranno il campione olimpico Maurizio Damilano e lo staff di Map Italia. Un'occasione per portare il messaggio della prevenzione oltre gli spazi congressuali, valorizzando anche il ruolo del farmacista ospedaliero nella promozione della salute.

Per tutta la durata dei lavori, presso il Convention Center, i partecipanti avranno la possibilità di sottoporsi a consulti metabolici in ottica di prevenzione. In poco meno di 10 minuti, sarà possibile effettuare un controllo di alcuni indicatori associati al benessere e alla salute cardiometabolica, tra cui pressione arteriosa, stato di forma e invecchiamento cellulare.

Il cuore del confronto scientifico e istituzionale prenderà invece forma all'Innovation Hub di Novo, uno spazio espositivo e di confronto pensato per discutere di diverse tematiche, come prevenzione, aderenza terapeutica, gestione delle cronicità. In particolare, le due tavole rotonde vedranno confronti multidisciplinari sulla governance di diabete e obesità e sul valore dell'innovazione terapeutica.

"Il nostro impegno nella ricerca - dichiara Marco Salvini, External Affairs Sr. Director Novo Italia - nasce dall'ascolto dei bisogni clinici ancora insoddisfatti e dalla volontà di offrire terapie sempre più efficaci e semplici da integrare nella quotidianità. Perché questi progressi possano raggiungere le persone, è fondamentale favorire un accesso equo all'innovazione e percorsi di cura appropriati. In questo percorso, vogliamo essere al fianco del sistema sanitario, mettendo a disposizione competenze ed evidenze e continuando a coltivare il dialogo con istituzioni, professionisti della salute e associazioni dei pazienti".

