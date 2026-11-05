(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La legge di bilancio "non ha risposte efficaci per la sanità pubblica, né per sopperire alla carenza di medici" che sono "sempre di meno negli ospedali così come sul territorio". Così Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani.

Per il sindacato, la manovra tradisce le attese sul fronte delle misure per il personale sanitario. "Ci attendavamo il superamento degli attuali vincoli alla spesa e l' introduzione di un meccanismo nel quale organici e fabbisogni fossero determinati sulla base della necessità di garantire i Lea, sulla programmazione sanitaria nazionale e regionale, e sulla valorizzazione dei professionisti sanitari e medici", afferma.

"Per quanto riguarda la medicina generale ci attendavamo risorse per il nuovo Accordo Collettivo Nazionale 2025-2027 con la valorizzazione delle attività cliniche a scapito dell'eccessiva burocrazia che grava sul lavoro dei medici, al sostegno dei costi organizzativi degli ambulatori, a misure concrete per rendere attrattiva la professione ai giovani", aggiunge. "Ma non vi è traccia di tutto questo" , ha aggiungo l'esponente del sindacato.

Dalla manovra arrivano anche penalizzazioni per il personale a fine servizio: "per chi va in pensione i tempi d'attesa per avere per intero l'importo del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) si accorciano, ma si azzereranno solo entro il 2035 per tutti gli scaglioni d'importo; si perpetua una forte discriminazione verso questi professionisti recando un grave danno ad un diritto acquisito", aggiunge Onotri che chiede "una diversa distribuzione delle risorse, evitando in ogni caso tagli e penalizzazioni non accettabili per i professionisti e pensionati". (ANSA).

