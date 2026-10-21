(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Una nuova rete nazionale per rappresentare le istanze dei medici a Ruolo unico per valorizzare le esperienze dei territori e contribuire attivamente all'elaborazione delle politiche sindacali. Con questo obiettivo, durante il sesto congresso nazionale del sindacato, è nato il Coordinamento nazionale dello Smi (Sindacato medici italiani) dei Medici a ruolo unico di assistenza primaria (Ruap).

"L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la partecipazione diretta dei medici inseriti nel nuovo modello convenzionale, riconoscendo la necessità di dare spazio alle esperienze, alle criticità e alle proposte di chi vive quotidianamente le trasformazioni della medicina generale - spiega Alessio Crisanti, responsabile del Coordinamento nazionale Ruap dello Smi -.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle differenti applicazioni regionali del Ruolo Unico, alle condizioni di lavoro, alla sostenibilità del debito orario, alla compatibilità tra attività a ciclo di scelta e attività oraria e alle criticità organizzative che emergono nell'attuazione del nuovo modello".

"L'obiettivo che ci poniamo è quello di dare voce a chi vive quotidianamente questo nuovo modello, creando un collegamento stabile tra i professionisti e il sindacato - prosegue Crisanti -. Vogliamo che le esperienze dei medici, le difficoltà organizzative e le proposte che emergono dai territori contribuiscano concretamente a orientare l'azione sindacale. Il Ruolo Unico non può essere soltanto un cambiamento contrattuale: deve tradursi in un modello professionale sostenibile, capace di valorizzare il lavoro dei medici e migliorare l'assistenza ai cittadini". (ANSA).

