(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Con il disegno di legge per la riforma legislativa del sistema di emergenza territoriale "si prende atto dell'importanza di questo straordinario servizio, importantissimo per i cittadini. Questa è la migliore dimostrazione di come questo legislatore sia attento a chi opera in condizioni di urgenza e di emergenza e questa proposta di legge dimostra come sia giusto e corretto dare a questi eroi della quotidianità il peso che meritano, scrivendo norme che possano consentire loro di fornire il servizio nel miglior modo possibile, nello stesso interesse del cittadino". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine del convegno di presentazione della riforma del sistema di emergenza territoriale al Senato. (ANSA).

