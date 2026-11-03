"La morte di un bambino a New York per morbillo riporta drammaticamente l'attenzione su una realtà che non può essere sottovalutata: il morbillo non è una malattia del passato e il rischio di conseguenze gravi, fino alla morte, è ancora concreto". È quanto sottolinea Cristina Mussini, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), richiamando l'importanza della vaccinazione come strumento fondamentale di prevenzione e protezione della salute pubblica.

"Si stima che, mediamente, si possa verificare un decesso ogni mille casi. E con un virus così contagioso, anche un numero relativamente contenuto di contagi può quindi tradursi rapidamente in conseguenze molto gravi", sottolinea Mussini. Il morbillo ha infatti un'elevatissima capacità di trasmissione e può diffondersi rapidamente tra le persone non immunizzate. Per questo la vaccinazione in tenera età è fondamentale: "Proteggere i bambini significa difenderli da una malattia che può comportare complicanze importanti". Uno dei rischi maggiori, spiega l'esperta, è rappresentato dalla falsa sicurezza che si è consolidata nel tempo: "Poiché alcune malattie infettive sono diventate rare, si tende a pensare che non esistano più e che vaccinarsi non sia necessario. È esattamente il contrario: morbillo, difterite e altre infezioni non sono scomparse. Virus e batteri continuano a circolare, ma non trovano una popolazione completamente esposta perché, grazie alle vaccinazioni, una parte consistente delle persone è protetta. Il rischio è abbassare progressivamente le coperture vaccinali e creare le condizioni perché malattie che oggi consideriamo rare tornino a diffondersi". La prevenzione, conclude, "resta l'arma più efficace per evitare che malattie che oggi possiamo controllare tornino a provocare conseguenze gravi e vittime".

