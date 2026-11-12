"Un'inchiesta che diventa tribuna delegittima chi ha lavorato e rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e nella prevenzione vaccinale". È la posizione espressa dalla Società di Medicina di emergenza-urgenza (Simeu) e dalla Società di Anestesia e terapia intensiva (Siaarti) indirizzata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid-19, a cui chiedono di "adottare un metodo scientifico di analisi, ascoltare in modo equilibrato gli organismi tecnici e pesare le evidenze distinguendo dati, studi e opinioni".

Le due società scientifiche, che rappresentano i professionisti impegnati nei Pronto soccorso e nelle Terapie intensive durante la pandemia, chiedono che i lavori della Commissione si sviluppino nel rispetto del metodo scientifico.

"Capire cos'è accaduto durante la pandemia - si legge in una nota congiunta - è un dovere" ma tale analisi "deve escludere il concetto di colpa per rivolgersi a una valutazione dei provvedimenti, condotta alla luce delle informazioni disponibili all'epoca". Le decisioni assunte all'epoca dal ministero della Salute "sono state prese in costante dialogo con la comunità scientifica", peraltro "di fronte a una condizione clinica totalmente inedita". Pertanto, spiegano Siaarti e Simeu, un "processo sommario all'ex ministro viene vissuto come un attacco rivolto anche a loro".

L'obiettivo, ribadiscono, "non può essere l'individuazione di un colpevole ma guidare in futuro verso decisioni utili ed efficaci. L'andamento attuale dei lavori della Commissione si allontana da questi principi".

La scelta dei soggetti auditi "non riflette in modo equilibrato la comunità professionale che ha gestito l'emergenza; evidenze di qualità molto diversa vengono poste sullo stesso piano; i toni di alcune sedute, culminati nella recente audizione dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza, non appartengono a un'istituzione chiamata ad accertare fatti. Lo stesso perimetro dell'inchiesta - concludono - esclude incomprensibilmente l'operato delle Regioni, che invece hanno organizzato posti letto, reti dell'emergenza, personale e assistenza territoriale".

