(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il quadro meteorologico sull'Italia si avvia verso una fase di stabilità. Le condizioni atmosferiche sono in netto miglioramento su tutto il territorio, con il sole che tornerà a prevalere in modo diffuso da Nord a Sud a causa di una netta rimonta dell'alta pressione. Questo, evidenzia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, "garantirà giornate ampiamente soleggiate anche per l'avvio della nuova settimana, con un nuovo aumento delle temperature massime. Tra lunedì e martedì si potranno infatti raggiungere punte diffuse di 29-31°C, riproponendo un contesto d'impronta tipicamente estiva durante le ore centrali della giornata".

Se i valori diurni torneranno su livelli superiori alla media del periodo, la progressiva riduzione delle ore di luce favorirà un'accentuata escursione termica giornaliera, particolarmente marcata nelle vallate e nelle pianure interne del Centro-Nord: a fronte di massime vicine ai 30°C, le temperature minime della notte e dell'alba potranno scendere fin verso i 12-13°C.

Nel dettaglio, domenica 27 settembre al Nord e al Centro prevalenza di tempo stabile e soleggiato, al Sud e sulle Isole cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Lunedì 28 al Nord soleggiato, al Centro sole prevalente, al Sud e sulle Isole soleggiato. Martedì 29 al Nord soleggiato, al Centro sereno, al Sud e sulle Isole soleggiato. (ANSA).

