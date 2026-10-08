Da Torino a Valsamoggia, passando per L'Aquila, Salerno, Bari e altre città italiane, gli Igienisti Dentali di AIDI scendono in piazza, nelle RSA e nei luoghi di comunità per incontrare i cittadini. L'obiettivo è educare alla salute orale valorizzando l'unicità di ogni sorriso, ricordando che un sorriso sano non deve essere necessariamente perfetto.

Il 10 Ottobre ricorre la Giornata Nazionale dell'Igienista Dentale. Per celebrare questo appuntamento, l'Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI) promuove un tour itinerante in diverse città italiane, volto a valorizzare il ruolo dell'Igienista Dentale e a diffondere una visione integrata e consapevole della salute.

Il calendario degli appuntamenti ha già preso il via il 3 ottobre a Torino presso il Centro Commerciale Lingotto. Il cuore delle celebrazioni si terrà il 10 ottobre con eventi simultanei a San Rocco a Pilli (SI) presso il Tuscany Camp, a L'Aquila presso l'Unità Operativa Complessa di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale San Salvatore, a Dongo (CO) nella RSA Il Giardino sul Lago, a Trento in Via Mazzini e a Lamezia Terme (CZ) in Corso Giovanni Nicotera. Le iniziative proseguiranno l'11 ottobre a Salerno lungo il Lungomare Trieste, ad Ancona presso il Centro Papa Giovanni XXIII e a Bari, per poi fare tappa il 18 ottobre a Valsamoggia (BO) presso la Fattoria didattica "I Prati di Arna". Durante tutte le tappe della manifestazione, gli esperti dell'associazione accoglieranno la cittadinanza nelle piazze, nei presidi ospedalieri, nelle RSA e negli spazi comunitari per distribuire materiale informativo gratuito e svolgere attività educative mirate. I più piccoli verranno guidati alla scoperta del proprio cavo orale attraverso l'insegnamento delle corrette tecniche di igiene trasformate in un'esperienza giocosa.

Agli adulti e agli anziani verranno invece offerte indicazioni pratiche per mantenere un sorriso sano e momenti informativi dedicati alla sensibilizzazione sui principali fattori di rischio delle patologie del cavo orale. AIDI lancia un messaggio chiaro: la salute orale non è una pura questione estetica.

Sorridere rappresenta una forma di benessere, di relazione e di espressione di sé, in cui anche l'imperfezione diventa elemento di autenticità. La salute della bocca è strettamente legata al benessere dell'intero organismo, ricordano gli esperti. Numerosi studi hanno infatti evidenziato correlazioni tra i disturbi orali e diverse patologie sistemiche, tra cui il diabete, le malattie cardiovascolari e alcune complicanze ostetriche.

Prendersi cura della propria salute orale significa, quindi, contribuire al benessere generale della persona.

Maria Teresa Agneta, presidente AIDI, sottolinea come il titolo dell'iniziativa "Sorriso. Imperfetto. Sano. Bellissimo" non è casuale: "E' stato scelto soprattutto perché credo che sia importante far capire che il concetto di bellezza va oltre l'estetica e i modelli".

