(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ho servito Paese con disciplina ed onore mettendo sempre al primo posto l'interesse esclusivo della Nazione. Ho dato tutte le energie di cui disponevo. Senza mai risparmiami. É stata una stagione difficilissima. Ma il Paese ha retto. Ha trovato dentro se stesso la forza per reagire, rispondere, organizzarsi e uscire dall'emergenza'.Lo ha detto l'ex ministro della Saluta Roberto Speranza nel corso della sua audizione in commissione Covid.

'Gratitudine infinita al personale sanitario, agli scienziati, ai funzionari del ministero della salute come di ogni altra struttura pubblica periferica e centrale. Gratitudine a tutti quelli che hanno continuato a lavorare anche nei momenti più bui e che hanno garantito la tenuta del Paese. Gratitudine a tutti quelli che hanno rispettato le regole e con i loro comportamenti e con i loro sacrifici hanno salvato vite umane".

Lo ha dichiarato l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza nel suo intervento in Commissione Covid rimarcando come siano state 'assunte decisioni senza precedenti, esempio per tutti gli altri', 'divenendo poi un punto di riferimento per gli altri Paesi Europei".

"Il primo asse che ci ha guidato é stato il primato della vita delle persone rispetto a tutte le altre considerazioni. Diritto alla salute era in tensione rispetto a tutta un'altra serie di diritti tutt'altro che secondari. Una vita persa non è rimediabile. I danni economici, invece, sono riparabili. Sono stato accusato di essere duro, rigorista. Ma da che parte doveva stare il ministro della salute? Rivendico con forza l'indirizzo dato". "Per me il diritto alla vita viene sempre e comunque prima di tutto. E spero sinceramente che se mai dovesse qualsiasi governo trovarsi dinanzi a scelte come quelle che ho dovuto assumere io, possa assumere il mio stesso indirizzo di fondo", ha aggiunto. (ANSA).

