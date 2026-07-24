(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Fa tappa a Campo di Mare, nel comune di San Pietro Vernotico, a pochi chilometri da Brindisi, la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute, che quest'anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, attività motoria e divertimento. Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili.

A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L'appuntamento a San Pietro Vernotico, unica tappa in Puglia, è per domenica 26 luglio al Lido Calidoski Beach Bar, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Alla manifestazione, promossa da Asc Attività Sportive Confederate, in collaborazione con Confcommercio Brindisi e Sindacato Italiano Balneari (Sib) e con il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prenderà parte anche Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl di Brindisi.

L'evento si svolgerà in due aree distinte. All'interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), focalizza l'attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell' Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (Adi), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull'importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull'impatto esercitato dall'alimentazione sulla salute della pelle. A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, il personale specializzato, aderente alla rete Asc, animerà l'area dedicata alle attività sportive, e aggregative: spazio a kitesurf, camminata metabolica, ballo e yoga, a cura di 40 Nodi, Daniela Costantini, Dance Experience e Centro Studi Yoga di Raffaele Costantini.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, e con la Società italiana cani salvataggio (SICS), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

(ANSA).

