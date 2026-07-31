(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute, che quest'anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, attività motoria e divertimento. Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica 2 agosto al Centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La manifestazione, promossa da Asc Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (Sib) e con il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si svolgerà in due aree distinte.

All'interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), focalizza l'attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell' Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (Adi), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull'importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull'impatto esercitato dall'alimentazione sulla salute della pelle.

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, sarà invece allestita l'area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: a Chioggia spazio a sup, kayak e canoa, beach volley, beach soccer, beach tennis e beach ping pong, ma anche zumba, teq ball e round net. Le varie attività saranno curate dal personale specializzato di Scuola Astoria Sport, Asd Kayak Chioggia, Real Beach, J-Point e Lorella. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian Di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, e con la Società italiana cani salvataggio (Sics), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua. (ANSA).

