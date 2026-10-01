(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Farà tappa a Sondrio, sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.

Nell'ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati circa 70 mila consulti medici gratuiti, che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi.

Quest'anno il Tour della Salute tocca 15 località italiane e a Sondrio, unica tappa lombarda, l'evento sarà ospitato in Piazza Garibaldi, sabato 3 e domenica 4 ottobre, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è promossa da Asc Attività Sportive Confederate, con i patrocini del ministero della Salute e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con il contributo non condizionato di Eg Stada Group.

In piazza Garibaldi sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 5 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, nutrizionale, psicologico e a test dell'equilibrio. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione. In entrambe le giornate sarà poi distribuito materiale informativo, curato da Federfarma, sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie. Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della pratica sportiva e dell'attività motoria, nell'ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità: a Sondrio spazio a karate, ginnastica, trail, danza, acrodanza e corsi di fitkids, grazie alle collaborazioni con Okinawa Karate Club Valtellina, Bikebernina Valmalenco, Agorà Dance Academy e Asc Fit Kids. (ANSA).

