(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio semplice ma capace di arrivare dritto al cuore: "Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare". E' il regalo che gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale, hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati, che trascorreranno il mese di agosto in ospedale.

"Le boccette sono state preparate con cura dagli stessi studenti - dice il direttore del corso di laurea, nonché coordinatrice delle attività infermieristiche del Pascale, Maria Rosaria Esposito - che hanno voluto dedicare tempo e attenzione a ogni dettaglio. Un lavoro condiviso che testimonia come la formazione di un infermiere si costruisca anche attraverso l'empatia, la sensibilità e la volontà di esserci nei momenti più difficili".

"Questa iniziativa - dice il direttore generale dell'Istituto dei tumori, Maurizio di Mauro - rappresenta il significato più profondo della cura: mettere sempre la persona al centro, non solo attraverso l'eccellenza delle terapie, ma anche con gesti di umanità e vicinanza che possono rendere più lieve il percorso di malattia". (ANSA).

