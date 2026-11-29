(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'obesità è diventata dal 2022 l'indicazione più frequentemente registrata per l'inizio di una terapia con farmaci Glp-1 in diverse popolazioni europee. A evidenziarlo è uno studio Darwin Eu, i cui risultati sono stati condivisi dall'Agenzia europea per i medicinali, che ha analizzato oltre 1,6 milioni di persone in dieci Paesi europei tra il 2015 e il 2025, documentando il cambiamento nell'utilizzo di questi medicinali, inizialmente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2.

La ricerca, condotta attraverso 12 database sanitari, arriva in un contesto di crescente domanda e di carenze nelle forniture segnalate in diversi Paesi dell'Unione europea dal 2022. I Glp-1 imitano l'azione di un ormone naturale, contribuendo a regolare la glicemia e l'appetito. Alcuni medicinali di questa classe, tra cui quelli a base di semaglutide e tirzepatide, hanno ottenuto autorizzazioni anche per la gestione del peso nelle persone con obesità o sovrappeso associato a patologie correlate.

L'età mediana dei nuovi utilizzatori variava tra 52 e 63 anni e le donne erano più degli uomini. Frequenti anche i fattori di rischio come livelli elevati di colesterolo.

Lo studio ha esaminato anche il possibile impiego al di fuori delle indicazioni autorizzate. Nella maggior parte dei database, tuttavia, meno del 14% dei nuovi utilizzatori non presentava una diagnosi registrata di diabete di tipo 2 o obesità.

Nel periodo considerato le prescrizioni sono complessivamente aumentate, ma in alcuni Paesi sono state osservate oscillazioni in coincidenza con le carenze di medicinali segnalate dall'Ema.

L'utilizzo di semaglutide, in particolare, è cresciuto rapidamente, registrando cali temporanei durante le interruzioni delle forniture. (ANSA).

