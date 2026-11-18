(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Al Policlinico di Milano sono state trattate con il trapianto di microbiota intestinale due donne affette da malattia oncoematologica che, dopo il trapianto di midollo, avevano sviluppato sia una malattia del trapianto contro l'ospite (Gvhd) severa sia un'infezione intestinale da Clostridioides difficile. Si tratta di una delle prime esperienze di questo tipo in Italia.

La malattia del trapianto contro l'ospite è una delle complicanze più temibili per chi è sottoposto a trapianto di midollo osseo: le cellule immunitarie del donatore, infatti possono aggredire i tessuti del paziente, tra cui l'intestino.

Al Policlinico di Milano il trapianto di microbiota contro l'infezione da Clostridioides difficile è praticato da tempo nei pazienti in cui l'infezione si ripresenta o non risponde alla terapia antibiotica. Partendo da questa indicazione, gli specialisti hanno scelto il trapianto di microbiota con un duplice obiettivo: curare l'infezione e, allo stesso tempo, agire sulla Gvhd severa, per la quale i dati della letteratura scientifica internazionale suggeriscono già l'efficacia di questo approccio.

Il microbiota da donatore sano è stato somministrato attraverso una sonda posizionata nella prima parte dell'intestino tenue.

Entrambe le pazienti hanno superato la fase acuta, sono tornate a casa e proseguono i regolari controlli di follow-up in ospedale.

"L'obiettivo è che il trapianto di microbiota, in chi ha ricevuto un trapianto di cellule staminali e sviluppa una Gvhd severa, possa contribuire a controllare la malattia senza aggravare l'immunosoppressione, favorendo una migliore qualità di vita", commenta Giorgia Saporiti, responsabile del Centro Trapianti Midollo Osseo (Ctmo) del Policlinico di Milano.

Al Policlinico di Milano, dall'avvio dell'attività, sono già stati eseguiti 20 trapianti di microbiota, con un tasso di successo del 93% e senza effetti collaterali osservati. Nella Gvhd il suo impiego è invece ancora oggetto di studio. "Vogliamo capire come cambia il microbiota nei pazienti più fragili e se alcune alterazioni possano aiutarci a riconoscere precocemente il rischio di complicanze dopo il trapianto di midollo", spiega Flavio Caprioli, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia del Policlinico di Milano. (ANSA).

