(ANSA) - ROMA, 22 SET - Grazie a una rete di oltre 600 tra psicologi e psicoterapeuti, Unobravo, realtà nata nel 2019 per rendere il supporto psicologico accessibile grazie alla fruibilità online, annuncia l'ampliamento del proprio servizio in presenza, già disponibile a Milano come progetto pilota e poi attivato in diverse città, tra cui Roma, Napoli, Palermo e Torino. Il nuovo servizio è già presente in 29 città italiane e l'obiettivo è arrivare ad offrire le sedute capillarmente in tutta Italia entro il 2027.

Il nuovo modello segue lo stesso percorso di accesso di quello originario: il questionario iniziale, la proposta di abbinamento con lo psicologo o lo psicoterapeuta più adatto alle esigenze espresse e la gestione di appuntamenti tramite la piattaforma proprietaria.

In tutte le città il nuovo servizio si appoggia agli studi privati dei professionisti che hanno aderito.

Oltre a questi, ci sono ulteriori spazi messi a disposizione da Unobravo: a Milano si aggiungono infatti al centro sanitario di Corso Vercelli, le nuove strutture in zona Repubblica, Santa Sofia Policlinico e Caiazzo, e a Roma, quelle inaugurate in zona Parioli e in zona Castro Pretorio. Nel centro sanitario di Corso Vercelli le prestazioni sono erogate da Unobravo, mentre in tutte le altre sedi e negli studi privati, l'azienda offre il proprio supporto per favorire il contatto dei pazienti con una rete qualificata di professionisti.

In sette anni di attività sono state oltre mezzo milione le persone supportate e più di 10 milioni le sedute erogate online.

Le donne restano la maggioranza dei pazienti e la fascia tra i 25 e i 34 anni continua a essere la più rappresentata, ma il peso degli altri gruppi è cresciuto in modo significativo: la quota di over 45 è raddoppiata, passando dal 5,4% all'11,2%, e quella degli uomini è salita dal 27,6% al 35,3%.

"Abbiamo sempre saputo che il modello con cui siamo nati non rispondeva alle esigenze dell'intera popolazione e, nello specifico, di chi desiderava un supporto in presenza - spiega Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo -. Il nostro obiettivo è creare un mondo in cui prendersi cura del proprio benessere mentale sia considerato normale, a prescindere dalle modalità. Portare la terapia in presenza sull'intero territorio nazionale, attraverso una struttura organizzata come la nostra, significa mettere l'expertise costruita sul campo, in oltre sette anni, al servizio di un numero sempre maggiore di persone e dei professionisti che ogni giorno le accompagnano".

Le città in cui è presente il servizio in presenza sono: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Prato, Ragusa, Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia e Verona.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sul nuovo servizio si rimanda alla lettura dei documenti informativi presenti sul sito di Unobravo. (ANSA).

