(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Sviluppato il prototipo di uno spazzolino manuale, ma con una 'carica' in più per rimuovere meglio la placca: il nuovo spazzolino, infatti, genera un'impercettibile piccola carica elettrica attraverso il movimento delle setole, migliorando la rimozione meccanica degli agenti patogeni responsabili della placca rispetto agli spazzolini standard.

Resi noti su Science Advances, sono i risultati di uno studio durato 3 mesi su 115 volontari condotto da ricercatori del The First People's Hospital of Jinzhong - Università di Pechino Hospital of Stomatology. L'invenzione si è dimostrata più efficace del normale spazzolamento meccanico nel ridurre i batteri che causano carie e parodontite.

Insieme a controlli regolari da dentista e igienista dentale, lo spazzolino da denti rappresenta il più potente alleato contro la placca, poiché rimuove fisicamente i biofilm batterici che si formano sui denti. "Idealmente - ricordano gli esperti della Società Italiana di Parodontologià e Implantologia (Sidp) - lo spazzolamento prevede una tecnica di movimento che interessi tutta la superficie del dente dalla gengiva al margine, dedicando allo spazzolino un tempo minimo di 2-3 minuti almeno 2 volte al giorno, come indicato anche dalle linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione delle patologie orali in età adulta".

Tuttavia, i batteri riescono sempre a recuperare terreno, rendendo necessario ricominciare la lotta ogni mattina. Il team cinese, diretto da Yanhui Lu, ha così pensato di potenziare questo strumento, creando uno spazzolino che genera cariche elettriche quando le sue setole monofilamento che generano elettricità tramite una pressione (tecnicamente dette piezoelettriche) si flettono durante l'uso. Tale processo produce radicali liberi, in grado di distruggere i biofilm presenti sui denti. In laboratorio, il dispositivo ha eliminato con successo agenti patogeni del cavo orale, come il Porphyromonas gingivalis che è tra i principali responsabili della parodontite. Il team ha valutato l'efficacia dello spazzolino in condizioni reali sui 115 volontari. I risultati, ottenuti con analisi molto sofisticate, hanno mostrato una diminuzione dell'abbondanza relativa di diversi agenti patogeni nel cavo orale dei partecipanti che hanno usato il nuovo spazzolino. Sulla base di questi primi test, questo spazzolino sembra consentire un migliore controllo della placca e contribuisce a ridurre l'infiammazione gengivale e il sanguinamento, rispetto ai tradizionali spazzolini con setole in nylon, sostengono i ricercatori. Naturalmente si tratta di uno sviluppo ancora preliminare, conclude la Sidp; serviranno test più estesi per confermare validità e sicurezza di questo ausilio innovativo per l'igiene orale: "questa ricerca non prescinde dal ruolo fondamentale della tecnica di rimozione della placca in cui il paziente resta l'artefice principale con la supervisione e il controllo del clinico". (ANSA).

