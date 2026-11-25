(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Per quanto riguarda la riforma della sanità territoriale e le Case di comunità "oggi diciamo che non è più la stagione dei cantieri, ma è la stagione dei servizi.

Molte case della comunità stanno funzionando bene: ora dobbiamo guardare a quelle per far capire il modello a cui tendere anche per le strutture che sono solo all'inizio e fanno fatica a garantire tutti i servizi. Però il percorso è chiaro e, vorrei sottolineare, è un percorso omogeneo su tutto il territorio nazionale. Una cosa profondamente nuova: eravamo abituati a modelli organizzativi diversi nelle Regioni e invece abbiamo creato le condizioni perché questo modello sia uguale in tutto il Paese. Oggi abbiamo l'evidenza che in tutte le Regioni le case della comunità sono state attivate e progressivamente entreranno in funzione". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenas, Angelo Tanese alla presentazione dell'ottavo monitoraggio dell'Agenzia sullo stato di attuazione del Dm 77/2022.

"I risultati che abbiamo presentato oggi - ha aggiunto Tanese - sono il frutto del lavoro di questi quattro anni di Pnrr, che ha consentito di investire in una sanità territoriale profondamente diversa. Gli ospedali di comunità, le case di comunità, le centrali operative territoriali, il numero 116117, infatti, sono cose nuove, che non c'erano prima e che ancora non sono andate tutte a regime. Quindi il nostro Rapporto ogni sei mesi ne monitora i progressi. Una riforma non è mai qualcosa che si realizza in un attimo, richiede tempo, però c'è un grandissimo sforzo del Servizio sanitario. Il lavoro che Agenas sta facendo è quello di accompagnare questo processo". (ANSA).

