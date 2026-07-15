(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Televisite, rinnovo del piano terapeutico, visite di follow up, scelta e revoca del medico di medicina generale. Sono alcuni dei servizi disponibili attraverso la telemedicina, strumento in grado di ridurre le distanze e facilitare l'accesso ai servizi sanitari nelle aree interne. Ma per portare la 'medicina del futuro' a tutti, compresi coloro che vivono nelle aree interne e più difficilmente raggiungibili, è indispensabile una connessione a Internet veloce e affidabile.

"Contribuire con la fibra ottica a un servizio essenziale come quello della telemedicina è molto importante per noi - spiega Roberto Confalone, degli Affari istituzionali territoriali di Open Fiber -. Fornire questo servizio facendo in modo che il segnale e la connessione abbiano i requisiti della velocità, della sicurezza e della resilienza, che sono le tre qualità fondamentali della fibra ottica, è fondamentale".

Tra le aree in cui Open Fiber ha investito sull'infrastruttura della fibra ottica c'è anche quella di Eboli, borgo storico in provincia di Salerno, dove è presente un Ambulatorio virtuale di comunità, realizzato all'interno del centro commerciale Cilento Outlet in collaborazione con l'Asl di Salerno, in cui vengono dispensati servizi in telemedicina. "La tecnologia della fibra ottica è invisibile, ma aiuta a fare da ponte tra Asl e cittadino", spiega Antonio Coppola, direttore dell'Unità operativa complessa Governance dei processi di telemedicina e IA dell'Asl di Salerno.

Per Francesco Ferrigno, responsabile del progetto Clinica virtuale del sonno dell'Asl di Salerno, "l'innovazione tecnologica avvicina sempre di più il paziente alle cure accorciando le distanze: la medicina del futuro, non è soltanto una medicina che permette avvicinare il paziente all'ospedale, ma soprattutto le cure al paziente stesso".

"Vogliamo far emergere il Cilento Outlet come un hub che può ospitare la telemedicina, con l'obiettivo di poter migliorare il rapporto con il visitatore e, ovviamente, la sua salute", conclude Carlo Negri, general manager del gruppo Irgen. (ANSA).

