Il nuovo ruolo del medico di famiglia all'interno del Servizio sanitario nazionale, tra innovazione e prossimità: è questo il filo conduttore dell'85/mo congresso della Federazione italiana di medicina generale, che si è aperto oggi a Villasimius, in Sardegna, dal titolo "L'algoritmo della fiducia. La cura della relazione al centro del rilancio del ruolo".

Sei giornate, che si concluderanno sabato con l'elezione del nuovo segretario, e 52 sessioni tra nuovi modelli organizzativi, cronicità, prevenzione, appropriatezza, intelligenza artificiale e nuove competenze, per mettere insieme innovazione organizzativa e tecnologica con il rapporto continuativo tra medico e cittadino.

La Medicina generale, si legge in una nota, sta attraversando una trasformazione profonda che riguarda organizzazione, competenze e strumenti, ma il punto da cui ripartire resta il rapporto di fiducia con il cittadino. La digitalizzazione e i nuovi modelli assistenziali devono servire a rafforzare questa relazione, non a sostituirla: l'innovazione funziona quando entra in una relazione già solida.

Tra i temi in programma, la gestione della cronicità, il funzionamento delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, l'appropriatezza delle cure e l'integrazione tra studi dei medici di medicina generale e Case della Comunità. Una parte rilevante del confronto sarà dedicata alle nuove modalità con cui la Medicina generale dovrà affrontare la presa in carico dei pazienti, soprattutto di quelli anziani, fragili e affetti da più patologie croniche.

Workshop ed esercitazioni saranno dedicati all'intelligenza artificiale, dal prompt engineering agli strumenti di supporto alla pratica clinica e all'aggiornamento professionale, sino all'impiego degli algoritmi nell'organizzazione delle campagne vaccinali. Centrale il tema della prevenzione, con sessioni sulla vaccinazione dell'adulto e dell'anziano per Herpes Zoster, pneumococco e virus respiratorio sinciziale, sino alla tavola rotonda sulla prevenzione vaccinale tra innovazione, sostenibilità e fiducia. (ANSA).

