BOLZANO. «La giornata mondiale del tumore al polmone che cade oggi, è occasione importante per riflettere sul valore della prevenzione e sull'importanza delle scelte quotidiane che ciascuno di noi può compiere per tutelare la propria salute. Ricordiamo che questo tipo di tumore è una delle neoplasie più aggressive e insidiose ed anche in Alto Adige è un problema». Lo spiega Guido Mazzoleni (nella foto), anatomopatologo, presidente del comitato medico dell'Assistenza Tumori Alto Adige (Krebshilfe), guidata da Maria Claudia Bertagnolli.

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