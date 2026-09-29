(ANSA) - ROMA, 29 SET - Sono circa 60.000 le donne che ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può cominciare prima, con l'autopalpazione. È da questo gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, che parte l'edizione 2026 di Lilt for Women - Nastro Rosa, la campagna di informazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni Lilt daranno vita a una rete capillare di iniziative in tutte le regioni, con visite senologiche gratuite e incontri.

Ambasciatrice della campagna Lilt è Elisabetta Gregoraci: "La mia storia - spiega - mi ha insegnato quanto la prevenzione possa essere importante e quanto sia fondamentale non rimandare i controlli. Sono orgogliosa di poter mettere la mia voce al servizio di una campagna che può fare la differenza".

Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia: rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili e una donna su sette potrebbe svilupparlo nel corso della vita. I progressi della diagnosi precoce e delle terapie hanno però portato il tasso di sopravvivenza a cinque anni oltre l'88%, e dal 2000 si registra una costante riduzione della mortalità. "Partire dalla conoscenza del proprio corpo è il primo atto di prevenzione - dichiara il presidente Lilt Francesco Schittulli -. L'autopalpazione è semplice e aiuta ad accorgersi tempestivamente di ciò che cambia. Il tumore al seno è oggi sempre più guaribile. Per questo la Lilt continua a chiedere programmi di screening uniformi sul territorio nazionale".

"I Comuni italiani continueranno a essere al fianco della Lilt, a portare la promozione della salute sui territori e a rendere più accessibili i percorsi di diagnosi precoce e di assistenza, anche domiciliare", commenta Roberto Pella, vicepresidente Anci. (ANSA).

