Screening sul territorio, un numero verde per ricevere informazioni e prenotare le visite, il sostegno delle calciatrici dell'AS Roma femminile per per portare un messaggio di prevenzione e vicinanza alle donne. In occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore del seno, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico lancia la campagna "Ottobre rosa è il tuo tempo".

"Trovare il tempo da dedicare alla propria salute non è sempre semplice, soprattutto quando gli impegni personali, familiari e professionali tendono a occupare ogni spazio della giornata", ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani. "Con questa campagna vogliamo offrire alle donne occasioni concrete per prendersi cura di sé".

Nell'ambito della campagna, presso le sedi della Fondazione si potrà accedere, fino a esaurimento dei posti, a ecografie mammarie e visite dermatologiche gratuite, oltre a numerosi pacchetti di check-up, visite e prestazioni a tariffe sociali agevolate in diverse discipline. Per tutto il mese di ottobre, poi, sarà attivo il numero verde 800.93.13.43, al quale rivolgersi per ricevere informazioni sulle iniziative, conoscere le modalità di accesso alle prestazioni e ottenere supporto nella prenotazione.

"Arrivare prima significa aumentare le possibilità di guarigione e curare meglio", ha spiegato il direttore della Breast Unit del Policlinico, Vittorio Altomare. "Oggi anche l'intelligenza artificiale può supportare i professionisti nelle diverse fasi del percorso. Dalla diagnosi e dalla caratterizzazione del tumore alla pianificazione delle cure e della chirurgia, fino al follow-up, l'AI contribuisce a rendere le diagnosi più precise e i trattamenti più accurati. È questo anche il valore della Breast Unit: riunire competenze diverse intorno alla paziente, assicurando una valutazione condivisa e un percorso personalizzato", ha aggiunto.

Supporto alla campagna è arrivato anche dall'AS Roma: sabato 3 ottobre le calciatrici giallorosse indosseranno una fascia rosa al braccio, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Prima dell'ingresso sugli spalti sarà inoltre presente una postazione informativa, dedicata alla campagna e agli screening promossi dal Policlinico. (ANSA).

