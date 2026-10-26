BOLZANO. Anche un consumo moderato di alcol può aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno, indipendentemente dalla presenza di una dipendenza. Eppure si tratta di un legame ancora poco conosciuto. A richiamare l'attenzione è l'associazione HANDS di Bolzano, in occasione della conclusione di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Secondo un'indagine online pubblicata nel 2024 e condotta in 14 Paesi europei, soltanto il 21% delle donne intervistate era consapevole di questo rischio.

Il pericolo non riguarda soltanto chi beve molto. Durante il metabolismo dell'alcol si forma infatti acetaldeide, una sostanza che può danneggiare il DNA. Il consumo influisce inoltre sui livelli di estrogeni, ormoni coinvolti nello sviluppo di numerosi tumori mammari. «Le donne hanno il diritto di conoscere questo legame. Informazioni chiare consentono loro di compiere scelte consapevoli e autonome», spiega Elisa Ferrandi, medica dell'ambulatorio HANDS di Bolzano.

Ridurre il consumo di alcol può contribuire ad abbassare il rischio, ma non garantisce una protezione completa. Il tumore al seno è infatti una malattia multifattoriale, legata anche all'età e alla familiarità. «Un fattore di rischio aumenta la probabilità di sviluppare una malattia, ma non determina se una persona si ammalerà», precisa Ferrandi, sottolineando l'importanza di informare senza colpevolizzare. Stress, solitudine, difficoltà quotidiane e paura del giudizio possono inoltre ostacolare la richiesta di aiuto.

HANDS offre colloqui gratuiti di valutazione e orientamento, oltre a sostegno medico e psicologico per chi desidera ridurre o interrompere il consumo di alcol. Non servono una diagnosi di dipendenza né l'impegnativa del medico. L'associazione richiama anche l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, affinché le donne con problemi legati all'alcol non rinuncino agli esami di prevenzione per difficoltà personali o timore di essere giudicate.