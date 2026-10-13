(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Un quadro frammentato sul territorio quello dei centri di senologia in Italia, che richiama la necessità che tutte le Breast Unit si attengano alle linee guida nazionali e alle raccomandazioni internazionali, applicando gli indicatori di qualità specifici per il tumore al seno avanzato, elaborati dalle società scientifiche europee Eusoma ed Esmo.

Inoltre, vanno garantiti percorsi di presa in carico dedicati, integrati e continuativi, con standard di qualità omogenei su tutto il territorio nazionale. È l'appello di Europa Donna Italia in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico del 13 ottobre.

"Riteniamo prioritario richiamare l'attenzione delle istituzioni sanitarie sulla necessità di garantire nei centri di senologia percorsi di presa in carico specifici per le donne che convivono con la forma più avanzata di tumore al seno dichiara Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia - . A tutte loro deve essere assicurata un'assistenza multidisciplinare, in cui la pluralità dei trattamenti specialistici sia integrata in un unico percorso di cura. Accanto alle terapie oncologiche, devono essere garantiti assistenza, supporto psicologico, infermieristico, riabilitativo, nutrizionale e palliativo, secondo le necessità di ciascuna donna".

"La disponibilità di terapie endocrine, anti-Her2, immunoterapia, anticorpi farmaco-coniugati, inibitori delle cicline e di numerose altre strategie a bersaglio molecolare ha modificato la storia naturale della malattia - spiega Giuseppe Curigliano, direttore della divisione sviluppo di nuovi farmaci all'Ieo e docente di oncologia medica presso il Dipo dell'Università Statale di Milano -. Sempre più donne vivono per periodi prolungati con una forma di cancro che, nella maggior parte dei casi, resta non guaribile ma trattabile. L'obiettivo della cura deve comprendere il controllo della malattia, la prevenzione e il trattamento dei sintomi e il mantenimento di una buona qualità di vita".

Per promuovere informazione e consapevolezza, anche quest'anno la rete delle associazioni di Europa Donna Italia ha organizzato oltre 150 eventi in tutta Italia. Inoltre, da Nord a Sud molti monumenti e palazzi istituzionali si illumineranno di rosa-fucsia. Tra questi, il Palazzo del Podestà a Bologna, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il Campidoglio a Roma, il Maschio Angioino a Napoli, Piazza del Duomo a Catania e anche la facciata di Palazzo Montecitorio a Roma. (ANSA).

