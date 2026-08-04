(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Da oggi il test Hrd, Homologous Recombination Deficiency, l'esame di profilazione molecolare indispensabile per identificare i farmaci più efficaci contro il carcinoma ovarico, viene eseguito direttamente all'interno dei laboratori della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Finora le pazienti seguite all'ospedale Sant'Anna affrontavano questo screening biologico tramite laboratori privati esterni.

La Città della Salute è la prima struttura pubblica piemontese a gestire tutto in house. L'esame è operativo presso il laboratorio di Patologia molecolare dell'anatomia patologica universitaria delle Molinette, all'interno della Ngs facility del dipartimento di Medicina di laboratorio.

L'attivazione del servizio nasce da un percorso durato un anno. Fondazione Compagnia di San Paolo ha sostenuto il programma strategico di modernizzazione infrastrutturale e tecnologica della Struttura complessa di Anatomia patologica con un contributo complessivo di 2 milioni di euro, di cui l'acquisto di questa strumentazione rappresenta il primo passo.

Fondazione Ricerca Molinette ha seguito la progettazione, la rendicontazione e gli acquisti, e formalizzerà con atto pubblico la donazione della tecnologia all'ospedale.

Per Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, questa "è la direzione indicata dal nostro Piano Strategico: sostenere cambiamenti strutturali della sanità pubblica attraverso programmazione, innovazione e collaborazione tra soggetti diversi".

"La possibilità di eseguire il test direttamente nei nostri laboratori rappresenta un significativo avanzamento nella qualità del percorso diagnostico-assistenziale", sottolinea Paola Cassoni, vicerettrice per l'area medica dell'Università di Torino e direttrice del Dipartimento di medicina di laboratorio.

Per Massimo Segre, presidente della Fondazione Ricerca Molinette, "è la prova che la Rete, quando le fondazioni piemontesi lavorano insieme, produce risultati concreti per la salute pubblica". (ANSA).

