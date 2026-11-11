Oltre 36.600 pazienti assistiti, 93.000 donne raggiunte con attività di prevenzione e quasi 1.900 caregiver e familiari coinvolti. Erogate in media circa 220 prestazioni, per un totale di oltre 82.500 servizi annuali tra visite, supporto ed iniziative informative. In totale sono stati coinvolti 3.744 volontari, mentre le ore donate ogni anno ammontano a oltre 373.200, pari a 46.600 giornate di lavoro offerte pro bono: è come se un'impresa di 212 persone lavorasse gratuitamente, full-time, tutto l'anno, offrendo competenza e assistenza, con un impegno che, valorizzato economicamente, supera i 12,5 milioni di euro. Sono i numeri del 2025 delle associazioni della Rete Europa Donna Italia, contenuti nel rapporto 'Analisi del valore sociale generato dalle associazioni italiane del tumore al seno - 2025', redatto da Teha, che valuta le attività svolte nel nostro Paese dal movimento che da oltre 30 anni rappresenta l'associazionismo di volontariato del tumore al seno (in 47 Paesi dell'Europa allargata).

Le associazioni operano nel 39% dei casi all'interno delle Breast Unit e nel restante 61% sul territorio, creando così un collegamento concreto tra la dimensione clinica e la quotidianità delle pazienti.

"Grazie alla presenza capillare sul territorio e al rapporto diretto con le pazienti, le associazioni operano in quello spazio tra ospedale e vita quotidiana in cui si sviluppa una parte importante del percorso di cura - ha speigato Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia -. Offrono informazioni, servizi e sostegno a pazienti, familiari e caregiver, rispondendo ai loro bisogni, ma anche intercettando e anticipando esigenze che non sempre trovano ancora un'adeguata risposta da parte delle istituzioni sanitarie. Il loro contributo è quindi complementare a quello del Servizio sanitario nazionale".

"Oltre a migliorare la vita di cittadine e pazienti, innovando e integrando le risposte ai loro bisogni, la rete di Europa Donna genera anche occupazione, competenze professionali e investimenti - ha sottolineato Daniela Bianco, partner e responsabile dell'Area Healthcare & Life Sciences di Teha Group -. Nel 2025 ha attivato oltre 144.000 ore di lavoro retribuito, distribuito circa 2,4 milioni di euro tra stipendi e compensi e investito oltre 1,1 milioni di euro in strumentazioni".

