(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Un semplice test delle urine potrebbe aiutare a diagnosticare il cancro alla vescica in modo più accurato e tempestivo rispetto agli attuali metodi standard e fornire, inoltre, informazioni importanti sulla risposta al trattamento. L'esame, messo a punto dalla Stanford University e dal Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, è stato illustrato sulla rivista Nature Medicine.

Il test misura frammenti di Rna rilasciati dalle cellule tumorali nell'urina e rappresenta un'evoluzione dei già avanzati sistemi - come la biopsia liquida - che ricerca il Dna tumorale in fluidi biologici come il sangue. "Misurare il Dna tumorale nelle urine può dirci se è presente un cancro. L'analisi dell'Rna può dirci non solo se un cancro è presente, ma anche cosa sta facendo", spiega il coordinatore dello studio Maximilian Diehn.

La metodica è stata valutata su 683 campioni di urina ed è stata in grado di identificare correttamente il 95% dei casi di cancro alla vescica. Nei test ha inoltre individuato la malattia residua, cioè le cellule tumorali ancora presenti durante o dopo un trattamento oncologico. Per ultimo, sulla base delle caratteristiche degli Rna, l'esame sembra in grado di identificare i pazienti che risponderanno al trattamento con l'immunoterapia, che, nel caso del tumore della vescica, può essere particolarmente impegnativa.

"Attualmente non esistono marcatori biologici raccomandati o approvati per il monitoraggio. I trattamenti sono incredibilmente gravosi, sia fisicamente sia finanziariamente", ha concluso Joseph Liao, tra gli autori dello studio. "Se riusciamo a guidare queste scelte, abbiamo il potenziale per aiutare sia i pazienti che i medici". (ANSA).

