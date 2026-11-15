L'oncologia di precisi0ne è fondamentale per arrivare a cure personalizzate per il singolo paziente, anche nel trattamento del tumore al seno, ma parenti e caregiver ne sono ancora poco consapevoli. Solo il 32% sa che la biopsia liquida è un esame del sangue per scoprire la presenza di cellule o molecole tumorali in circolo. Il 43% non conosce le terapie mirate anti-cancro e appena il 24% sa cosa sono i Molecular Tumor Board, i gruppi di lavoro multidisciplinari che analizzano il profilo genetico dei tumori più complessi per individuare terapie personalizzate. Per il 95%, inoltre, il funzionamento della tecnologia Next-generation sequencing - il sequenziamento del Dna e Rna di nuova generazione - è un mistero. Otto su dieci però ritengono necessario un maggiore dialogo con i clinici per la scelta dei trattamenti più opportuni.

Emerge da un'indagine presentata al Congresso dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e condotta, grazie anche alla collaborazione delle associazioni pazienti, su 752 pazienti e caregiver. Rientra nella campagna Tumore del Seno e Medicina di Precisione che prevede webinar, un opuscolo informativo e attività sui social media.

"L'oncologia di precisione rappresenta oggi uno dei passi avanti più significativi nel trattamento di molte neoplasie - sottolinea Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom -.

Attraverso test diagnostici-molecolari, sempre più accurati, è possibile caratterizzare in modo approfondito la malattia, individuare specifiche alterazioni biologiche e selezionare i trattamenti più appropriati. Serve però una maggiore informazione sui risultati positivi indotti dall'innovazione e dalla ricerca medico-scientifica". Sempre secondo il sondaggio, al 29% delle pazienti è stato prescritto un esame molecolare ma quasi la metà ha incontrato difficoltà nel farlo. In particolare, il 24% ha dovuto recarsi in un'altra struttura sanitaria mentre il 23% lamenta tempi d'attesa troppo lunghi.

"I sistemi diagnostici hanno registrato negli ultimi 15 anni un'evoluzione notevole, andata di pari passo con quella registrata nei farmaci - prosegue Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Per esempio il test di sequenziamento genico di nuova generazione Ngs ci consente di identificare le mutazioni genetiche specifiche che guidano la crescita di un tumore". Ma "la vera sfida oggi è garantire che queste opportunità siano accessibili a tutti i pazienti, indipendentemente dalla Regione o dal centro in cui vengono curati - conclude la presidente eletta Aiom Rossana Berardi -. È proprio questa una delle priorità del Centro di Coordinamento Nazionale Unico dei Molecular Tumor Board, istituito dal Ministero della Salute. Perché la medicina di precisione possa diventare davvero un diritto di tutti e non un'opportunità per pochi".



