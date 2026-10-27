(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Gli antibiotici sono farmaci salvavita, ma potrebbero rappresentare anche una variabile negativa importante nella risposta all'immunoterapia contro il cancro. È quanto emerge da una metanalisi internazionale su quasi 100 mila pazienti, pubblicata sulla rivista Cancer Cell e realizzata con il contributo dei ricercatori di Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dall'analisi condotta emerge che quasi un paziente su tre riceve antibiotici durante il percorso di immunoterapia. Rispetto ai pazienti non esposti, quelli trattati con antibiotici presentavano un rischio di morte più elevato del 49% e un rischio di progressione di malattia o morte più elevato del 44% nel periodo osservato. L'associazione con gli esiti sfavorevoli è risultata particolarmente marcata nei pazienti che avevano ricevuto un trattamento antibiotico nei 60 giorni precedenti l'inizio dell'immunoterapia. Il possibile collegamento passa dal microbiota intestinale, ma la metanalisi non può dimostrare un rapporto di causa-effetto.

"Per il momento, non è possibile dare alcuna indicazione a rinunciare agli antibiotici, quando necessari - specifica Giampaolo Tortora, ordinario di oncologia dell'Università Cattolica e direttore del Comprehensive Cancer Center del Gemelli -. Nei pazienti oncologici le infezioni batteriche possono rappresentare una complicanza grave. Il messaggio che emerge da questo lavoro è piuttosto quello di promuovere un impiego appropriato degli antibiotici, evitando prescrizioni non necessarie e privilegiando, quando clinicamente possibile, trattamenti mirati".

Questa ricerca apre dunque una prospettiva importante, senza fornire ancora risposte definitive. Per capire se gli antibiotici siano semplicemente un indicatore di condizioni cliniche più sfavorevoli o se invece contribuiscano direttamente a modificare la risposta all'immunoterapia, saranno necessari futuri studi prospettici capaci di seguire nel tempo i pazienti, documentare accuratamente le terapie antibiotiche e analizzare le variazioni di composizione del microbiota intestinale.

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