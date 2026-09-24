(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Incoraggiare le persone con patologie oncoematologiche a mantenere, quando possibile, una vita attiva, significa anche aiutare a ritrovare relazione e fiducia durante un momento particolarmente delicato della loro vita. Il 27 settembre tante persone cammineranno insieme in 40 città italiane. È un'immagine molto bella: pazienti, famiglie, volontari e cittadini saranno uniti non soltanto per raccogliere fondi, ma anche per far sentire a chi sta affrontando la malattia che non è solo". Così la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli nel messaggio inviato alla conferenza stampa organizzata in occasione della decima edizione della Fitwalking for Ail, la camminata di solidarietà organizzata dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma per domenica 27 settembre in 40 città italiane.

"Dieci edizioni - conclude - rappresentano un traguardo importante per un'iniziativa che unisce solidarietà, benessere e partecipazione". (ANSA).

