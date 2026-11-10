(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Un'efficacia del 40% nei tumori gastrointestinali resistenti e il 100% di regressione delle metastasi al fegato, oltre a risultati promettenti anche nel melanoma: sono i dati positivi di Mdna11, una 'super citochina' bioingegnerizzata in grado di abbattere il muro della farmaco-resistenza nei tumori del tratto gastrointestinale. I dati della sperimentazione internazionale di Fase 1/2 Ability-1 sono stati presentati a Phoenix durante una sessione orale al congresso della Society for Immunotherapy of Cancer (Sitc). A presentarli è stato Paolo Ascierto, ordinario di Oncologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. "Lo studio - spiega Ascierto - si è concentrato su una nicchia molto specifica di tumori gastrointestinali avanzati. Tra questi alcuni molto diffusi come quello del colon-retto, del pancreas, dell'ano e il colangiocarcinoma, che sono stati selezionati rigorosamente in base alla presenza di particolari biomarcatori tumorali, su una popolazione in cui l'immunoterapia non funziona sempre. La molecola Mdna11, testata sia in monoterapia sia in combinazione con l'anti-Pd-1 pembrolizumab, ha aperto un varco, con una regressione della massa tumorale osservata nel 55% dei pazienti". Il dato definito dai medici come "il più straordinario sul fronte clinico" riguarda l'impatto sulle metastasi al fegato, notoriamente associate a una prognosi peggiore. In tutti e 4 i pazienti valutabili con metastasi epatiche trattati con Mdna11 in monoterapia, i ricercatori hanno osservato la regressione del 100% delle lesioni bersaglio esaminate, evidenziando l'attività della molecola in patologie complesse come pancreas, colon-retto e vie biliari. "Quando l'immunoterapia tradizionale esaurisce la propria spinta, il tumore erige uno scudo biologico quasi impenetrabile - chiarisce ancora Ascierto -. Mdna11 è progettata per agire come una vera e propria 'truppa d'assalto' mirata, riaccendendo il sistema immunitario". Secondo l'esperto, si avvicina l'obiettivo più importante: "trasformare queste terapie avanzate in uno standard capace di cambiare concretamente la storia clinica delle forme tumorali più refrattarie, come nel caso del melanoma". (ANSA).

