(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Agevolare la partecipazione dei cittadini ai percorsi di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori. Questo l'obiettivo del progetto "Siamo in missione per conto di Dio" che prevede accesso gratuito agli screening oncologici all'interno di alcune parrocchie del territorio. A lanciarlo è la Asl Rm 3 e il primo appuntamento è domenica 25 ottobre presso la Parrocchia San Nicola di Bari a Ostia.

"Abbiamo preso ispirazione dalla celebre citazione del film The Blues Brothers del 1980. Portare la prevenzione nei centri frequentati quotidianamente dalle persone significa abbattere barriere che possono ostacolare l'adesione agli screening. Non vuole sostituire i tradizionali punti di accesso sanitari, ma integrare e allargare la rete dei servizi. L'auspicio è che possa essere effettuata in tutte le parrocchie della città", spiega Maria Rita Noviello, responsabile Programmi di Screening Oncologici della Asl Roma 3.

All'interno delle chiese che hanno aderito il personale sanitario dell'azienda, aiutato dall'associazione L'Albero delle Molte Vite, offrirà informazioni sui programmi di screening oncologici attivi sul territorio e sulle modalità di accesso ai vari servizi. "Gli screening rappresentano uno degli strumenti fondamentali di prevenzione e diagnosi precoce. Facciamo in modo che arrivino alle persone che, per diverse ragioni, aderiscono meno", sottolinea Laura Figorilli, direttore generale della Asl Roma 3. (ANSA).

