In nove anni (2018-2025) sono rimasti inutilizzati tre miliardi di euro del Fondo per i farmaci innovativi, con una tendenza in progressiva crescita. Nel 2018, infatti, è stato speso il 91% delle risorse, nel 2025 solo il 53%. La maggior parte delle terapie incluse nel Fondo sono oncologiche: includono 31 delle 55 indicazioni del 2025, pari a 353 milioni di euro, più della metà della spesa (700 milioni).

Le conseguenze sono pesanti: il mancato utilizzo può tradursi infatti nella indisponibilità di cure innovative anticancro per i pazienti, creando disuguaglianze a livello territoriale. Ad accendere i riflettori sul problema sono gli oncologi in occasione dell'apertura del XXVIII Congresso Nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), dedicato proprio all' 'Innovazione equa', a indicare la necessità di eliminare le disparità ancora esistenti.

L'intervallo tra la rimborsabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e l'aggiudicazione della gara di acquisto può variare da 100 a 400 giorni nelle diverse Regioni (il tempo medio è di 165 giorni). Diverse le cause, spiegano gli oncologi.

Da un lato, restano ventuno percorsi regionali, molteplici modelli di gare di acquisto e scelte organizzative locali, che contribuiscono a creare disequità nell'accesso. Dall'altro lato, anche il tempo di permanenza nel Fondo può avere un impatto. La durata massima del riconoscimento dell'innovatività terapeutica è di 3 anni, senza possibilità di proroga, neppure in assenza di terapie più efficaci. Oggi, avvertono, il mancato utilizzo delle risorse sta portando a una decurtazione del Fondo. La legge di Bilancio per il 2026 ha stabilito che siano ridotte, a decorrere dal 2026, di 140 milioni di euro annui.

Dall'Aiom arriva quindi una richiesta precisa: un nuovo modello di governo dell'innovazione, che rimuova gli ostacoli burocratici e amministrativi locali alla immediata disponibilità dei nuovi farmaci e che consenta, in alcuni casi, la permanenza delle terapie nel Fondo fino a 5 anni.

