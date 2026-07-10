(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nel mese di luglio torna il nastro giallo della consapevolezza sui sarcomi, per rompere il silenzio su qusti tumori rari e complessi che colpiscono i tessuti molli e le ossa e accendere una luce per rendere visibili pazienti e famiglie. A questo scopo, la fondazione Paola Gonzato - Rete Sarcoma Ets scende in campo con l'edizione 2026 della campagna nazionale di sensibilizzazione #RaroMaNonSolo #YouAreNotAlone, che dialoga con la campagna internazionale di Sarcoma Patient Advocacy Global Network (Spagn). A rafforzare il valore istituzionale e sociale dell'iniziativa è anche il sostegno dell'Associazione nazionale Carabinieri (Anc).

La campagna 2026 valorizza il ruolo di una rete di associazioni che ogni giorno affiancano pazienti e famiglie, orientano nei percorsi di cura, favoriscono l'accesso alle informazioni e rappresentano sempre più un interlocutore qualificato per il sistema. "Sensibilizzare significa costruire informazione e conoscenza affidabili, accessibili - sottolinea Ornella Gonzato, fondatrice e presidente della Fondazione Paola Gonzato rete sarcoma Ets - per questo abbiamo scelto di sviluppare contenuti rigorosi e li abbiamo messi gratuitamente a disposizione delle organizzazioni aderenti, affinché la voce della comunità dei sarcomi fosse più forte".

La fondazione conferma inoltre il proprio impegno per un maggior coinvolgimento dei pazienti nella ricerca clinica, superando un modello tradizionale in cui le associazioni erano coinvolte soprattutto nella diffusione delle informazioni e nell'arruolamento negli studi. Impegno anche sul fronte del 'drug repurposing', strategia che punta a utilizzare farmaci già disponibili per nuove indicazioni terapeutiche. Per i sarcomi, infatti, questa strategia rappresenta un'opportunità importante per ampliare le possibilità terapeutiche in tempi più sostenibili, soprattutto in presenza di bisogni ancora insoddisfatti. (ANSA).

