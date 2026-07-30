(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Un radiofarmaco, in grado di colpire solo le cellule tumorali salvaguardando i tessuti sani, per affrontare alcuni tumori neuroendocrini rari. È il cuore di un progetto di ricerca Rare-Lu, promosso dall'Irst di Meldola (Forlì-Cesena) che è stato ammesso al finanziamento dall'Agenzia italiana del farmaco nell'ambito del bando di ricerca sulle malattie rare 2025 per circa un milione. Il progetto coinvolgerà cinque centri dell'Emilia-Romagna (Ausl della Romagna, Irccs di Reggio Emilia, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e Irccs 'Sant'Orsola' di Bologna) e la Fondazione Irccs dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

L'Irst di Meldola, spiega la Regione, non sarà soltanto il promotore e il coordinatore dello studio: grazie alla propria radiofarmacia - una realtà unica a livello nazionale, autorizzata dall'Aifa alla produzione in Gmp (Good manufacturing practice) di radiofarmaci a scopo terapeutico - produrrà anche il radiofarmaco impiegato nella sperimentazione per tutti i centri partecipanti.

Lo studio, della durata di 36 mesi, coinvolgerà 72 pazienti con l'obiettivo di valutare l'efficacia di una nuova terapia basata su un radiofarmaco per il trattamento dei feocromocitomi e paragangliomi metastatici e dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici di alto grado. Una volta somministrato, il radiofarmaco si lega selettivamente alle cellule tumorali e veicola al loro interno la radiazione, danneggiandone il Dna e limitando l'esposizione dei tessuti sani circostanti.

"È un orgoglio per l'Emilia-Romagna portare avanti questo progetto - dicono il presidente della Regione Michele de Pascale e l'assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi - Questo studio conferma il lavoro coordinato delle strutture di eccellenza della regione per offrire cure sempre più innovative ed efficaci e metterle a disposizione di tutto il Paese". (ANSA).

