Non hanno ancora chiuso l'iter di formazione ma spesso sono 'arruolati' in corsia a tutti gli effetti, con carichi di lavoro che in alcuni casi arrivano fino a 250 ore al mese e compensi che possono scendere a 5-6 euro l'ora. È il quadro delle criticità che emerge dai racconti di molti medici specializzandi, un esercito di circa 42mila giovani che si uniranno alla manifestazione del 5 dicembre in difesa della sanità pubblica. A metà strada tra studenti e lavoratori, gli specializzandi si sono già laureati in medicina e hanno ottenuto una borsa di studio, che può durare anche cinque anni, in un'area specifica, dalla chirurgia generale all'ortopedia, dalla ginecologia all'oncologia. Spesso sono fuori sede e si concentrano in tre regioni: Lombardia con 2500 posti di specializzazione messi al bando, Lazio (1800) ed Emilia Romagna (1600). "Le condizioni lavorative cambiano da scuola a scuola, persino all'interno dello stesso ateneo e della stessa disciplina. C'è una forte discrezionalità - spiega Giovanni Gallo, responsabile del Settore Giovani del sindacato Anaao Assomed - da parte delle università su ciò che possiamo fare, sulla possibilità di completare il percorso formativo all'estero e sulle modalità di riconoscimento delle attività svolte". In pratica, le regole ci sono, ma non tutti le rispettano. Sulla carta l'orario previsto è di 38 ore settimanali ma, precisa Gallo, "nella pratica si arriva facilmente a superare le 60 ore. Con casi limite di medici che denunciano di lavorare fino a 250 ore mensili, anche 14 ore al giorno".

E non sempre corrispondono a un'effettiva attività formativa. "Spesso veniamo utilizzati come 'tappabuchi' per coprire carenze di personale o per svolgere mansioni burocratiche e compilative", sottolinea Giovanna, specializzanda in ortopedia a Roma. La borsa di formazione si aggira intorno ai 1.700 euro mensili. "Un importo che deve però fare i conti con spese universitarie che possono arrivare a 3mila euro l'anno, i costi per l'alloggio, gli spostamenti e i contributi previdenziali. Il recente aumento della borsa è insufficiente", aggiunge Alessio, specializzando in medicina dell'Emergenza e Urgenza, una delle aree più disertate. Non mancano inoltre difficoltà per gli specializzandi assunti attraverso il cosiddetto decreto Calabria: in alcuni casi i direttori delle scuole ostacolerebbero il completamento della documentazione necessaria all'assunzione, per non rinunciare a una risorsa di lavoro a basso costo nei reparti. Complessa è anche la posizione giuridica: per l'università sono ancora in formazione, mentre negli ospedali svolgono attività assistenziale con responsabilità professionali. A rendere il percorso ancora più difficile, ci sono gli esami annuali che in alcuni casi diventano "uno strumento di pressione da parte dei direttori delle scuole sulla prosecuzione della formazione", sottolinea Gallo.

Da qui la richiesta, al ministero della Salute e a quello dell'Università e della Ricerca, di una riforma complessiva che introduca un vero contratto di formazione-lavoro. "Un modello che non garantisca solo il riconoscimento dell'attività professionale e formativa, ma anche permessi per maternità e paternità, tutele certe sull'orario di lavoro", conclude il sindacalista. Una richiesta sostenuta anche dalla federazione degli Ordini dei medici. "Gli specializzandi - dice il presidente della Fnomceo Filippo Anelli - sono medici e la loro professionalità va rispettata. Diciamo no a qualsiasi forma di sfruttamento. Serve un vero contratto di formazione-lavoro, che riconosca l'attività svolta dai medici specializzandi e garantisca loro diritti e tutele certe".