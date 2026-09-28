(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - Rafforzare e rendere più accessibili in tutta l'Ue i controlli per individuare precocemente i rischi cardiovascolari, dalla pressione alta al colesterolo e alla glicemia. È l'obiettivo della proposta di raccomandazione del Consiglio adottata dalla Commissione europea sui controlli di salute cardiovascolare, in occasione del lancio della prima Settimana europea dello screening. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nell'Ue, con 1,7 milioni di decessi ogni anno, e hanno un costo economico superiore a 282 miliardi di euro l'anno, segnala in una nota.

Secondo Bruxelles, tuttavia, l'80% delle patologie cardiovascolari può essere prevenuto intervenendo sui principali fattori di rischio, tra cui ipertensione, colesterolo elevato, glicemia alta e obesità.

La raccomandazione punta ad aiutare gli Stati membri a sviluppare programmi nazionali di controllo accessibili a tutti, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e ad alto rischio. Bruxelles invita inoltre a valutare forme di prevenzione personalizzata e sottolinea le potenzialità degli strumenti basati sui dati e sull'intelligenza artificiale, purché utilizzati responsabilmente e con un'adeguata supervisione umana.

La Commissione ha lanciato la prima Settimana europea dello screening, che prende il via oggi. Invita poi i cittadini a controllare pressione, colesterolo e glicemia, con la campagna 'Know Your Numbers' che partirà ufficialmente domani, in occasione della Giornata mondiale del cuore, e proseguirà per tutto il 2027. (ANSA).

