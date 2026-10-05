(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Una camicia, una sciarpa, una cravatta, un foulard. Basta un capo di colore verde per partecipare a "Tutte le voci del verde", l'iniziativa nazionale per la salute mentale che dal 5 al 10 ottobre coinvolge professionisti e cittadini di tutta Italia.

A promuoverla è la Commissione di albo nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica, insieme alle Commissioni di albo territoriali degli Ordini Tsrm e Pstrp e all'Associazione italiana Tecnici della riabilitazione psichiatrica (Aiterp).

Quest'anno, si legge in una nota della Commissione, l'Organizzazione mondiale della sanità ha scelto, per sensibilizzare sul tema, la frase "Lived experiences heard: real voices, real change", a cui si sono ispirati i Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Chi vive in prima persona il disagio psichico sa meglio di chiunque altro cosa aiuta e cosa no. Per questo il vero cambiamento passa dal mettere queste persone al centro, decidendo con loro e non per loro: nei percorsi di cura, nei servizi e nella lotta allo stigma.

Il tema coinvolge moltissime persone. Secondo il rapporto del Ministero della salute, nel 2024 i servizi di salute mentale hanno assistito 845.516 persone, e 272.497 hanno avuto un primo contatto con i Dipartimenti: nel 95% dei casi si trattava della prima volta nella vita. Dal verde chiaro al verde scuro, dal pastello al brillante, le sfumature rappresentano la pluralità di persone, professioni e territori che compongono il mondo della salute mentale. Dal 5 al 10 ottobre, questi professionisti andranno al lavoro con qualcosa di verde, nella tonalità che preferiscono. L'invito è rivolto a tutti: "Basta indossare qualcosa di verde, condividere il messaggio e parlarne in famiglia, a scuola, al lavoro: è il primo passo", afferma Luca Rossi dell'Aiterp. Importante, sottolinea Roberta Famulari, presidente della Commissione, è intervenire precocemente per evitare l'aggravarsi dei disturbi. (ANSA).

